Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin haftalardır konuştuğu sahte diplomasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

ERDOĞAN'DAN "SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI" AÇIKLAMASI

Suçu tespit edenin devletin ilgili kurumları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını vurguladı. Erdoğan şunları söyledi: "Son haftalarda yaşanan tartışmalar çarpık muhalefet olayı olduğu ortaya çıkmıştır. LGS üzerinde şüphe oluşturmaya çalıştılar, iddialarının hepsinin yalan olduğu ortaya çıkınca sessizce köşelerine çekildiler.

"ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASINI SAĞLAYAN DEVLETİMİZİN İLGİLİ KURUMLARIDIR"

Manavgat'taki rüşvet skandalını kapatmak için kumpaslara başvurdular. Hedef sadece hükümetimiz değil, çocuklarımızdı, devletimizdi, hizmetlerimizdi. Ellerine almışlar bir iftihar fırçası önlerine geleni kara çalıyorlar. Suçu tespit eden de, şikayet eden de, şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

220 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmış, 199 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı. Bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Yine kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Her şey kanuna, nizama uygun yürütüldü. Ne yaparsanız yapın Türkiye'nin rüşvetçilerle, tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız. Ekmeğinizi yediğiniz devletinize karşı asgari de olsa mesuliyet duygusuyla hareket edin. Türkiye hukuk devletidir. Gerekli cezaları alacaklardır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız."