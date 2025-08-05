Sahte diploma skandalında bir açıklama da EGM'den! Başkomiser iddiasına yanıt

Sahte diploma skandalında bir açıklama da EGM'den! Başkomiser iddiasına yanıt
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Sahte diploma skandalında gündemi sarsan "Torbacı kendisini Narkotik'te başkomiser yapmış" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü yanıt verdi. EGM, narkotikte görev yapan bir başkomiserin kimliği ile e-imzasının çıkartıldığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "E-imza aracılığı ile giriş yapılabilecek herhangi bir Narkotik sistemi bulunmamaktadır" denildi.

Ankara merkezli "sahte diploma çetesi"ne yönelik yürütülen soruşturmada çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre bir uyuşturucu satıcısı, Narkotik'te başkomiser olan birinin sahte kimliğiyle e-imza çıkarttı. Gündemi çokça meşgul eden iddiayı Emniyet Genel Müdürlüğü yalanladı.

E-İMZA DIŞ ERİŞİME KAPALI

EGM tarafından 5 Ağustos 2025 tarihinde yapılan yazılı açıklamada, kurumda kullanılan e-imzaların yalnızca iç sistemler için geçerli olduğu, dış erişime ve farklı sistemlerde kullanılmasına kesinlikle izin verilmediği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan e-imza, sadece kurum tarafından verilmekte ve yalnızca Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanılmaktadır. Harici e-imza kullanımı kesinlikle söz konusu değildir."

"NARKOTİK SİSTEMLERİNE E-İMZA İLE GİRİŞ MÜMKÜN DEĞİL"

EGM açıklamasında, kamuoyunu meşgul eden iddialarda geçen "e-imza ile narkotik sistemlerine giriş" iddialarının teknik olarak mümkün olmadığı belirtildi. Narkotik sistemlerinin çok katmanlı güvenlik önlemleriyle korunduğu ve kapalı ağ üzerinden çalıştığı ifade edilerek, sistemin doğası gereği dış bağlantılara ve e-imza ile erişime kapalı olduğu vurgulandı.

SAHTE E-İMZA DIŞARIDA ÜRETİLMİŞ

Basın açıklamasında ayrıca, adı geçen sahte e-imzanın, ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının bir bayisi aracılığıyla ve sahte kimlik ile oluşturulduğu, bu işlemin ilgili personelin bilgisi dışında gerçekleştiği belirtildi. Konuyla ilgili yasal süreçlerin başlatıldığı bilgisi verildi.

"E-imza, sahte kimlik ve sahte evrakla, personele ait olmayan farklı telefon ve e-posta adresleri kullanılarak dışarıdan üretilmiş ve iptal ettirilmiştir."

SAHTE E-İMZA İLE İŞLEM YAPILMADIĞI TESPİT EDİLDİ

EGM, şu ana kadar bu sahte e-imza ile herhangi bir sisteme girildiğine ya da işlem yapıldığına dair bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı. E-imzayı üreten ve buna aracılık eden kişiler hakkında 30 Haziran 2025 tarihinde şikâyette bulunulduğu ve konuyla ilgili adli süreçlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamanın sonunda ise, adı geçen emniyet personeli hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapılmadığı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Sahte diploma skandalında bir açıklama da EGM'den! Başkomiser iddiasına yanıt

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Hahahahahhahahaha ne rezil bir ülke olduk

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Haber Yorumlarıserkan şenol:

işlem yapmamış da hobi olsun diye mi almış e imzayı

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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

açıklama varsa bişeyler var :D

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Haber YorumlarıMengele:

Evet malesef böyle olmus derlermi dizce,asla demezler

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Viedolar dolaşıyor , zincir marketlerde diploma satılıyor , sokaklarda arabalarla diploma pazarlanıyor , birisi çıkıyor ,çok üzügünüm e devletten kimlik bilgilerimiz çalındı diyor ,ötekiçıkıyor isınav soruları çalındı diyor, beriki çıkıyor ' ben cahil insanın ferasetine güvenirim diyor , okuyan sayısı çoğaldıkçabeni hafakanlar basıyor, bir yığın inşaat yapıyoruz ihadş bakalım halja azr ediyoruz , katılın, paraları toplayalalım dyor ama depram nedenyle kontenyerlerde yaşayanları akla getiren yok

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