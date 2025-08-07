Sahte Diploma Operasyonunda Tutuklanan İsa Can E.'nin 44 Suç Kaydı Bulundu

Sahte Diploma Operasyonunda Tutuklanan İsa Can E.'nin 44 Suç Kaydı Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli sahte diploma operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan İsa Can E.'nin, dolandırıcılık da dahil olmak üzere 44 suç kaydının olduğu belirlendi. Zanlının, üniversitelerin sistemine sızarak sahte diplomalar ürettiği iddia ediliyor.

Ankara merkezli yapılan sahte diploma operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Adanalı sanık İsa Can E.'nin çoğu dolandırıcılık olmak üzere 44 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ankara'da Ocak ve Mayıs ayında yapılan sahte diploma operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan 35 yaşındaki İsa Can E.'nin de diğer zanlılar gibi üniversitelerin öğrenci işleri sistemine sızdığı öğrenildi. Zanlının orada görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte e imza üretip sisteme girip sahte diploma ürettiği öne sürüldü. İsa Can E.'nin önce Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan şahsın adına sahte e imza oluşturduğu ve işletme diploması düzenlediği, daha sonra aynı üniversiteden hukuk ve beden eğitimi ve spor öğretmenliği diploması oluşturduğu iddia edildi. Sanığın aynı zamanda Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul İl Göç Uzmanı olarak görev yapan üst düzey bir kişinin fotoğrafı ile sisteme girip sahte e imza üretip buradan sahte belge çıkardığı ileri sürüldü. Zanlının ayrıca hukuk fakültesi diplomasını da bu operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Gökay Celal G.'ye aldığı tespiti yapıldı.

"Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sistemine bile sızmış"

İsa Can E.'nin sahte kimlik kullanılmak suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığında, başkomiser olarak görev yapan S.D.'nin adına oluşturulan elektronik imza ile sistemlere yetkisiz erişim sağladığı da da ileri sürüldü. Zanlının 44 suç kaydının olduğu, bunların genellikle dolandırıcılıktan kaynaklandığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor mu? İlk fitili onlar ateşledi
Zelenski'den savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısı

3 yıldır süren savaşı bitirecek çağrı: Gel görüşelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup

Erdoğan kaleme aldı! AK Parti şehit ailelerine bu mektubu ulaştıracak
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.