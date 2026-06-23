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AVM'de sözde denetim yapan 6 şüpheli Ankara'da yakalandı

AVM'de sözde denetim yapan 6 şüpheli Ankara'da yakalandı
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Afyonkarahisar'da bir AVM'de kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtıp denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs ve 5 kişi Ankara'da gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) bazı iş yerlerine kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtıp, denetim yaptığı görüntüler sosyal medyada yer alan şahıs ve beraberindeki 5 kişi Ankara'da yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Afyonkarahisar'da bir AVM'de kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtarak çeşitli iş yerlerinde denetim yaptığına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. ve beraberindeki E.V., S.A.A., M.G., E.V. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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