Sahte altın zanlılarına adli kontrol

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın sattıkları ve yeniden sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, B.Ü. ve K.A.'nın ilçedeki bir kuyumcuya sahte altın sattıkları iddia edildi. Şüphelilerin yeniden sahte altın satmaya çalıştıkları sırada yakalanarak gözaltına alındıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ü. ve K.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme ayrıca iki şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı