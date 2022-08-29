Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kendisi için bıçaklanan sahibine köpekten duygulandıran vefa

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da sahilde güneşlenirken, köpeğini götürmek isteyen kimliği belirsiz kişiyle tartışan adam, bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Antalya'da sahilde güneşlenirken, köpeğini götürmek isteyen kimliği belirsiz kişiyle tartışan adam, bacağından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, köpek sedyeyle ambulansa götürülen sahibini bir an olsun bile yalnız bırakmadı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahile köpeğiyle gelen Levent Tufan(45), denize girdikten sonra sahilde güneşlenmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin köpeğini götürmeye çalıştığını fark eden Tufan, yanına gidip müdahale etti. İkili arasında çıkan tartışmada, kimliği belirsiz kişi yanında bulundurduğu bıçakla Tufan'ı sol bacağından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sahile gelen sağlık ekipleri, Tufan'a ilk yardımı yaptıktan sonra sedyeye aldı.

BİR AN OLSUN BAŞINDAN AYRILMADI

Saldırgana karşın köpeğini vermeyen Tufan, vatandaşların da yardımıyla sedyeyle ambulansa götürülmeye başlandı. Bu sırada sedyeyi takip eden Tufan'ın köpeği, sahibinin bir an olsun başından ayrılmadı. Köpek ise, ambulansa kadar sedyeyi takip etti. Ambulansın olduğu noktaya kadar takip eden köpek, Tufan'ın yakını tarafından olay yerinden götürüldü.

Polis ekipleri, saldırgan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

(Suat Metin - Gazi Taş - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konyaaltı Sahili Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title