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Sağlık hizmeti alan vatandaşlara KADES eğitimi

Sağlık hizmeti alan vatandaşlara KADES eğitimi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi'ne gelen vatandaşlara ve kurum çalışanlarına Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Emniyet ekipleri, uygulamanın acil durumlarda nasıl kullanılacağını da anlattı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sağlık hizmeti alan vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi verildi.

Osmaneli ilçesinde sağlık hizmeti almak için Toplum Sağlığı Merkezi'ne gelen vatandaşlar ile kurum çalışanları, KADES uygulaması ve iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirildi. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, sağlık hizmeti almak üzere merkezde bulunan vatandaşlar ve kurum personeliyle bir araya gelindi. Ekipler tarafından vatandaşlara iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, bu tür olaylara karşı alınabilecek önlemler ve KADES hakkında detaylı bilgi verildi. Bilgilendirme kapsamında KADES uygulamasının kullanım amacı ve acil durumlarda nasıl kullanılacağı da anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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