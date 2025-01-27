Sağlık Bakanlığı: Bolu'daki yangında yaralanan 46 kişi taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında yaralanan 50 kişi hakkında bilgi verdi. Bakanlık 46 kişinin taburcu edildiğini 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturmada şimdiye kadar aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdür Vekili ve otel işletmecisinin bulunduğu 19 kişi tutuklandı.
YARALILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Yangında yaralanan 50 kişiye ilişkin ise Sağlık Bakanlığı bilgi verdi. 46 kişinin taburcu edildiğini bildiren bakanlık, 4 yaralının tedavisine devam edildiğini açıkladı.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa