Safranbolu'daki Kuyumcu Soygununda 5 Sanık İkinci Kez Hakim Karşısında

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde silah ve levye ile girdikleri kuyumcu dükkanından 20 kilo altını alarak kaçan ve 15 saat sonra yakalanarak tutuklanan 5 kişi, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Soygunu gerçekleştiren 3 sanık, yaptıklarından pişman olduklarını, yardım ettikleri iddia edilen diğer iki sanık ise kendileri dışında gelişen soygunla bilgilerinin olduğunu söyleyerek tahliyelerini istediler.

10 Ocak'ta ilçenin en işlek noktalarından Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanından ellerinde silah ve levye, yüzlerinde kar maskesiyle soygun yapan Cemal (21) ve Rıza Ç. (19) kardeşler ile Emre Ü. (21) ve onlara yardım ettikleri iddia edilen Ramazan K. (33) ve Eyüp Emir E. (20), Karabük 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve aileleri ile avukatları katıldı. Yaklaşık 1 saat süren duruşmada 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yaşanan soygunda kayıp olan altınlar ve dükkanda oluşan hasar sonucu 9 milyon 629 bin lira zarar olduğunu ve bunu karşılayıp karşılamayacaklarını ve söyleyecekleri bir şeylerin olup olmadığını sanıklarına sordu. Bunun üzerine soygunu gerçekleştiren Cemal (21) ve Rıza Ç. (19) kardeşler ile Emre Ü. (21) 'Çok Pişman' olduklarını belirterek, altınlarla ilgili gelirleri olmadığından zararı karşılayamayacaklarını, ancak dükkanda oluşan hasarı karşılayabileceklerini ifade etti. Bunun üzerine sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin etkin pişmanlık yasasından faydalanarak, içeride yattıkları 10 aylık süre zarfı baz alarak tutuksuz yarılanmalarını talep etti.

Soygun girişiminde bulunan 3 sanığa yardım ettikleri ve silah temin eden Eyüp Emir E. (20) " İşlemediği ve bilgisi dışındaki bir suçtan dolayı cezaevinde olduğunu belirterek, beraatını isterken, Ramazan K. (33) ise yaşanan soygunun bilgisi dışında geliştiğini, olayla alakası olmadığını, 8 yıldır çalıştığı işinden olduğunu ve ailesiyle problemler yaşadığını belirterek 10 aydır cezaevinde olduğundan tahliyesini talep etti.

Yaklaşık 1 saat süren kinci celsede sanıklar ve sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Soygun anı film sahnelerini aratmamıştı

Olay, Safranbolu'nun en işlek noktalarından Sadri Artunç Caddesi'nde 10 Ocak 2025 tarihinde yaşanmıştı. Kar maskeli ve silahlı 3 kişi, kuyumcu dükkanına girerek çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki yaklaşık 20 kilogram altını yanlarında getirdikleri iki çantaya doldurarak hızla olay yerinden kaçmıştı. Etrafa ateş açarak kaçan şahısların Hüseyin Çelebi Mahallesi'ndeki Gümüş Kanyonu'na girdiklerini belirleyen ekipler, çanta içinde bir miktar ile araziye ve suya dökülmüş altınlar ile 2 silahı ele geçirmişti. Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması ve Polis Özel Harekat Timleri'nin desteğiyle önce olay yerinde gözcülük yapan Ramazan K., ardından soyguncular olaydan 15 saat sonra kıskıvrak yakalanmıştı. Soygun sonrası 3 kilo altına ise ulaşılamamıştı. - KARABÜK