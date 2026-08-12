Safranbolu'da Balkondan Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen 21 yaşındaki genç kız, kafenin tentesine çarptıktan sonra zemine düşerek ağır yaralandı. Genç kızın düşmesinin kaza mı yoksa erkek arkadaşı tarafından itilmesi sonucu mu gerçekleştiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Safranbolu ilçesi Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işık T. (21), evde bulunan erkek arkadaşıyla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından genç kız, yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan 4. kattaki evin balkonundan düştü. İlk olarak bir kafenin tentesine çarpan genç kız, ardından zemine düşerek ağır yaralandı. Kafenin tentesinin, genç kızın düşüş hızını azaltarak hayatta kalmasında etkili olduğu değerlendirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Işık T.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Polis, tüm ihtimalleri araştırıyor"

Öte yandan polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı. Genç kızın dengesini kaybederek mi düştüğü, yoksa erkek arkadaşı tarafından itilmiş olabileceği ihtimali de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Olay öncesinde yaşanan tartışmanın da araştırıldığı öğrenilirken, ekiplerin çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı