Safranbolu'da 127 litre etil alkol ve el yapımı viski ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan operasyonda 127 litre etil alkol ve el yapımı viski ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emek Mahallesi'nde yaptıkları operasyonda, 1 şahsın evinde ve işyerinde yaptıkları aramada 127 litre etil alkol olduğu değerlendirilen madde ile 2 litre el yapımı viski ele geçirdi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı. - KARABÜK