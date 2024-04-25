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Safranbolu'da 127 litre etil alkol ve el yapımı viski ele geçirildi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir şahsın evinde ve işyerinde yapılan aramada 127 litre etil alkol ve 2 litre el yapımı viski ele geçirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan operasyonda 127 litre etil alkol ve el yapımı viski ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emek Mahallesi'nde yaptıkları operasyonda, 1 şahsın evinde ve işyerinde yaptıkları aramada 127 litre etil alkol olduğu değerlendirilen madde ile 2 litre el yapımı viski ele geçirdi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Karabük Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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