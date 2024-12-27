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Sadettin Saran yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verdi

Sadettin Saran yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verdi
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İş insanı Sadettin Saran yasa dışı bahis soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Saran'ın gözaltına alındığı iddiaları büyük ses getirirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında da yer alan söz konusu haberler yalanlandı.

İş insanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı iddiaları büyük ses getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saran'ın bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili savunmasının alındığını ifade etti.

"GÖZALTI DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Yapılan açıklamada gözaltı iddiaları da yalanlanarak "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26/12/2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.

Sadettin Saran yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verdi

RTÜK YASADIŞI BAHİS CEZASI VERMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Saran'ın sahibi olduğu S Sport ve S Sport Plus platformları aracılığıyla yasadışı bahis reklamı yapıldığını belirterek, Saran'a ait kanallara 'yasa dışı bahis reklamı' cezası vermişti.

İspanya (La Liga) ve İtalya (Serie A) liglerinin yayıncısı olan kurum, reklam panolarında yer alan yasa dışı bahis reklamlarını kendi iradeleri ile yayınlayamadıklarını belirtmiş ve geçici süre ile bu liglerin yayınını durdurma kararı almıştı.

Sadettin Saran yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verdi

ÖZLEM GÜRSES'E ZİYARET

Öte yandan Saran, gözaltına alınan ve ardından ev hapsi ile cezalandırılan gazeteci Özlem Gürses'i evinde ziyaret etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemre null:

ondan surekli sürpriz sonuçlar alınıyor son sıradaki takımlar ilginç bir şekilde lider favori takimlari yeniyor dün chelsea yenildi city berabere kaldı bence bilerek yeniliyor olabilirler bahis siteleri ile anlaşarak millete favori takıma parayi basacak ama öbürü kazanacak boyle o paralar hep bahis şirketlerinin cebine girecek günahlarının almak istemem ama olur mu olur araştırılmalı

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