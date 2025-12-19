Avukat Ali Alper Alpoğlu'ndan Başkan Saran açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili kulübün eski yönetim kurulu üyelerinden Avukat Ali Alper Alpoğlu yaptığı açıklamada, "Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir" dedi.

Avukat Ali Alper Alpoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Saran'ın ilk uçakla Türkiye'ye giriş yapacağını belirten Alpoğlu, "Başkanımız Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL