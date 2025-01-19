Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanda saç spreyi kutularının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonrası binada oturanlar korku içinde kendilerini dışarı attılar. İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.
Antalya'da balkondaki saç spreyi kutularının patlaması sonucu yangın çıktı. Muratpaşa ilçesindeki olay 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İnci Öztürk'e ait dairenin balkonundaki saç sprey kutuları büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte binada oturanlar korku içinde kendilerini sokağa attı.
3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Öztürk'ün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, balkondaki yangına müdahale edip, alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen İnci Öztürk ile binada oturanlardan İsmail Çıngır, Aynur Arıcan ve Hediye Kulak'a ambulansta müdahale edildi.