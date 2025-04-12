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Rüzgar Türbini Pervanesi Taşıyan Tır ile Zincirleme Kaza: Yaralı Yok

Rüzgar Türbini Pervanesi Taşıyan Tır ile Zincirleme Kaza: Yaralı Yok
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tırın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazada, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte 3 araç birbirine çarptı, ancak rüzgar türbini pervanesinin devrilmemesi olası bir faciayı önledi.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır ile birlikte 3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah 05.50 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine doğru seyir halinde olan R.E. isimli şahsın kullandığı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce önünde seyreden G.A. yönetimindeki hafif ticari araca, ardından metrelerce uzunluğundaki rüzgar türbini pervanesi taşıyan tıra çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, rüzgar türbini pervanesinin tır üzerinden devrilmemesi olabilecek faciayı önledi. Bir süre tek şeritten kontrollü olarak verilen trafik akışı, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden normale döndü. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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