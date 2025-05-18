Rusya, Yunanistan'a Ait Petrol Tankerine El Koydu

Rusya, Yunanistan'a Ait Petrol Tankerine El Koydu
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Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koyduğunu açıkladı. Bakan Margus Tsahkna, olayın Rusya'nın öngörülemez davranışını gösterdiğini belirtti.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

Rusya, Baltık Denizi'nde bir petrol tankerine el koydu. Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Yunanistan'a ait Liberya bandıralı Green Admire adlı petrol tankerine Sillamae Limanı'ndan ayrılmasının ardından el koyduğunu açıklayarak, olayla ilgili olarak NATO müttefiklerinin bilgilendirildiği ifade edildi. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, "Bugünkü olay Rusya'nın öngörülemez davranmaya devam ettiğini gösteriyor. Müttefiklerimizi de olaydan haberdar ettim" dedi.

Geminin Estonya'ya ait petrol yüküyle Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Estonya, Finlandiya ve Rusya arasında yapılan bir anlaşma uyarınca Estonya sularındaki sığlıklardan kaçınmak için belirlenen ve Rus karasularından geçen rotayı takip eden geminin Rusya'nın Hogland Adası yakınlarında demirlediği aktarıldı. Olayın ardından Sillamae Limanı'na giriş-çıkış yapan gemilerin artık Estonya karasuları üzerinden kılavuz eşliğinde yönlendirileceği belirtildi. - TALLİNN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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