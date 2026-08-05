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Rus saldırısında Kiev'de 14 ölü

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Rus ordusunun Ukrayna’nın Kiev bölgesine gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev bölgesine gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i de kapsayan Kiev bölgesinde 7 noktaya balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonrası depolarda ve tesislerde yangın çıktı. Kiev askeri yönetiminden yapılan açıklamada, en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Başkentte hava saldırısı alarmı 1 saatten fazla sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev ve çevresindeki lojistik merkezlerine ve tedarik noktalarına "askeri amaçlarla" kullanıldıkları gerekçesiyle saldırı düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, "Bu merkezler çeşitli silah ve askeri malzemelerin depolanması ve teslimatının yanı sıra insansız hava araçlarının üretimi ve dağıtımında da yer alıyordu" denildi. Ayrıca Karadeniz'deki Odessa limanı yakınlarında "silah ve askeri teçhizat taşıyan" 3 kargo gemisinin de vurulduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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