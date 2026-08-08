Kiev'e Rus Saldırısı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Kiev bölgesine düzenlediği hava saldırılarında aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Rus ordusu, bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de bulunduğu Kiev bölgesini hedef aldı. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, Brovary'de 3 farklı noktaya saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti. Tkachenko, "Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı" bilgisini paylaştı. Tkachenko bir konutta, müştemilatlarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini, ticari bir binada da yangın çıktığını aktardı. Tkachenko, "Rusya sivil halkı terörize etmeye devam ediyor. Şimdi görevimiz, bunun sonuçlarını derhal ortadan kaldırmak, mağdurlara yardım etmek ve insanların güvenliğini sağlamaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı