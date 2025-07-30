Rusya'daki Depremde Ameliyat Devam Etti

Rusya'da 8.8 büyüklüğündeki depreme ameliyatta yakalanan sağlık çalışanları, soğukkanlılığını koruyarak operasyona devam etti.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Kamçatka Onkoloji Merkezi'ndeki sağlık çalışanları şiddetli depreme ameliyatta yakalandı. Merkezin güvenlik kamerası görüntülerinde, ameliyat sırasında şiddetli sarsıntı meydana geldiği, ameliyat ekibinin soğukkanlılığını koruduğu görüldü. Kamçatka Sağlık Bakanı Oleg Melnikov sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tehlikeye rağmen doktorlar hastanın yanında kaldı. Hasta şu anda iyi durumda. Uzmanlarımızın stres altındaki profesyonelliklerine ve dayanıklılıklarına hayranım ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA