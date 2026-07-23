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Rusya'da Su-57 savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu

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Rusya’da Su-57 tipi beşinci nesil savaş uçağı düştü.

Rusya'da Su-57 tipi beşinci nesil savaş uçağı düştü.

Rusya'nın Moskova bölgesinde yer alan Odintsovo'da Su-57 tipi beşinci nesil savaş uçağı düştü. Rus basınında yer alan haberlerde, uçağın eğitim uçuşunda olduğu belirtilerek, pilotun uçak yere çakılmadan önce kendisini fırlatarak kazadan sağ kurtulduğu öne sürüldü. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Rusya Savunma Bakanlığı henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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