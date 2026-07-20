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Rusya karasularında dron saldırısına uğrayan gemiyle ilgili soruşturma başlatıldı, gemi İstanbul açıklarına demirledi

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Rusya karasularında Panama bandıralı 'Asomatos' isimli ticari gemi, 16-17 Temmuz'da çok sayıda dron saldırısına uğradı. Saldırıda bir Endonezyalı personel hayatını kaybetti. Gemi daha sonra Türkiye karasularına girerek İstanbul'da demirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Rusya karasuları içerisinde çok sayıda dron saldırısına uğradığı tespit edilen Panama bandıralı ticari gemide saldırı sonucu bir personel hayatını kaybetti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya Devlet Karasuları içerisinde Panama bandıralı 'Asomatos' isimli ticari gemi, 16 Temmuz günü çok sayıda dron saldırısına uğradı. Bir personelin hayatını kaybettiği öğrenilirken, hayatını kaybeden personelin Endonezya vatandaşı olduğu değerlendirildi. Saldırı sonrası seyrine devam eden gemi, 17 Temmuz günü Türkiye karasularına girerek Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajının yaklaşık 3 deniz mili açığına demirledi. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin deniz yoluyla gemiye intikal ettiği kaydedildi.

24 personeli bulunan gemiye çok sayıda dron ile saldırıldı

Yapılan tespitlerde ticari gemide, 3 Rus liman görevlisi, 3 Yunanistan, 4 Mısır ve 14 Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere toplam 24 personelin bulunduğu, geminin 4 bin 751 metrik ton buğday yüklü olduğu ve makine sistemlerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi. Öte yandan, geminin, 16 Temmuz günü Rusya Devleti'nin Kavkaz Bölgesi açıklarında yükleme sırası beklediği, 17 Temmuz günü saat 00.30'dan itibaren çok sayıda dron saldırısına maruz kaldığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca, ilk dronun geminin sancak tarafına isabet ettiği, devam eden saldırılar sırasında ikinci dronun geminin bacası ile güvertesine isabet ederek sancak tarafındaki yaşam mahallinde hasara neden olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, üçüncü dronun ise geminin 3 numaralı vincine isabet ettiği, akabinde Kavkaz Trafik Kontrol Merkezi'nin yönlendirmesi doğrultusunda geminin güneye doğru seyre devam ettiği de belirlendi. Konuya ilişkin gemide Cumhuriyet Savcısının inceleme çalışmaları ve başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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