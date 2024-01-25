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Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını öldürdü

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Rusya'da 26 yaşındaki cinsel içerik üreticisi Anastasia Grishman, kocası Dmitry Khamlovsky tarafından 22 kez bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından karısının sosyal medya hesabını yöneterek ölümünü saklamaya çalışan Dmitry, polise ilk başta karısının kendisini öldürmesini istediğini iddia etti. Ancak daha sonra, karısının internet üzerinden cinsel içerikli görüntüler satmasından dolayı kıskançlık krizine girdiğini ve bu yüzden onu öldürdüğünü itiraf etti.

Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını bıçak darbesi ile öldürdü. Karısının öldüğü ortaya çıkmaması için, karısının telefonuna gelen mesajlara cevap verip sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

26 yaşındaki cinsel içerik üreticisiAnastasia Grishman, St. Petersburg, Rusya'da yaşadığı apartman dairesinde kocası 24 yaşındaki kocası Dmitry Khamlovsky tarafından 22 kez bıçaklanarak öldürüldü.

Kendisinden uzun süre haber alamayan bir arkadaşının polise haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri,Anastasia'nın parçalanmış cesedini banyo küvetinde buldu.

Şüpheli olarak gözaltına alınan Dmitry, ilk önce polise karısının ruhsal problemleri olduğunu ve kendisine ' beni öldürmeni istiyorum' dediği için eşini öldürdüğünü söyledi.

Daha sonra karısının internet üzerinden sattığı cinsel içerikli görüntüler nedeniyle kıskançlık krizine girdiği için eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Dmitry,

24 yaşındaki, polise karısını yatak odasında sırtüstü yattığı bir sırada bıçakladığını daha sonra cesedi banyo küvetine attığını söyledi.

Mahkeme, olayın "daha önce yaşanan kıskançlık temelli birden fazla aile çatışmasının kaynaklandığını " belirtti ve kocaya sekiz yıl hapis cezası verdi.

TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesi olan Anastasia, aynı zamanda bir dövme sanatçısı olarak da kariyere sahipti.

Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını öldürdü

Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını öldürdü

Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını öldürdü

Kaynak: SonDakika.com / 3.Sayfa

Rusya Suç 3.Sayfa Dünya Haberler

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