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Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 40 kişi yaralandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar devam ederken, bölgede sivil yerleşim alanları ve altyapı unsurları da zarar görmeye devam ediyor. Rus güçleri gece saatlerinde Ukrayna'nın Zaporijya kentini hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 40 kişi yaralandı.

Zaporijya Bölge Askeri İdaresi Geçici Başkanı Mykhailo Semikin, Rusya'nın kente yönelik saldırısında apartman dairelerinin, müstakil binaların, ulaşım altyapısının ve araçların zarar gördüğünü, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini açıkladı.

"Rusya İHA kontrol noktalarını ve Starlink uydu terminallerini vurdu"

Rusya'nın Interfax haber ajansı, Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumy bölgesindeki insansız hava aracı (İHA) kontrol noktalarını, Starlink uydu terminallerini ve diğer askeri hedefleri vurduğunu, saldırılarda askerlerin de hayatını kaybettiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı