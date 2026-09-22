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RTÜK, Manisa Turgutlu'daki okul olayında medyaya sorumlu yayıncılık uyarıda bulundu

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RTÜK, Manisa Turgutlu'daki okul olayında medyaya sorumlu yayıncılık uyarıda bulundu
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RTÜK, Manisa Turgutlu'daki olayı takip ettiğini belirterek medyaya sorumlu yayıncılık çağrısı yaptı. Resmi açıklamaların esas alınmasını, şiddet görüntülerinin paylaşılmamasını ve öğrenci, aile mahremiyetine riayet edilmesini istedi; aksi yayınlara yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır" dedi.

RTÜK, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen olayın hassasiyetle takip edildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır. Bu kapsamda, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmi makamların yapacağı açıklamaların esas alınması; olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir. Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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