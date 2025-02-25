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RTÜK Başkanı'ndan Altaylı'ya olay suçlama: Sen git sahiplerin gelsin

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Gazeteci Fatih Altaylı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AK Parti kongresini sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki gösterip "Göze sokacak ki göze girsin" ifadelerini kullandı. Altaylı'ya yanıt veren Şahin ise "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, bu sabahki YouTube yayınında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni paylaşmasına tepki göstererek "Adam, 3 senedir İletişim Başkanı olmak istiyor. AK Parti'yi kutlayınca mı tarafsızlığına helal geldi? Onun en basit suçu odur. Göze sokacak ki göze girsin" ifadelerini kullandı.

"JETONLU İFTİRA AYGITI GİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Altaylı'ya yanıtı ise hayli sert oldu. X hesabından bir paylaşım yapan Şahin "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.

"TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSIN"

Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerindolayısıyla açtığımızmaddi ve manevi tazminat davalarıkabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!

"ŞİMDİ GİT DEBELENDİĞİN PİSLİK ÇUKURUNA"

Sözde tarafsız gazeteci olarak birilerikızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin."

RTÜK Başkanı'ndan Altaylı'ya olay suçlama: Sen git sahiplerin gelsin
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

senin sahibin kim bizde senin sahibini öğrenelim

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

at hırsızı rtük başkanı üsluba bak !

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Fatih altayli kuyrugunun aciyan kismina fena basmis yandas yalaka sen yalakalik yapqrken onursuzlasmiyorsun da bunu soyleyenler mi onursuzlasiyor pilinizi bitirefegiz az kaldi bozuk karakterli liyakatsiz tarikat beslemeleri

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Haber YorumlarıMetin Üstün:

RTÜK dediğin nedir? Troller sizi

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Haber YorumlarıDeli Ormanlı:

RTÜK başganına argo konuştuğu için kapatma cezası verilsin

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Haber YorumlarıMahmut Anıl:

İğrençlik.eski siyaset tte hakaret yoktun bu ne ya habere bakasin gelmiyor.....

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Fatih altayli önemli değil ama akp lilerden kurtulmamız lazım yoksa ülke elden gidecek bunlar işkencenin ahlaksızlığın dibine vurdular sonu çok kötü akpliler yarın öbür gün sizide umursamayacak bunlar ipin ucu sizede değecek adalet herkese lazım toprağın altında kurtaramaz bunlar sizi

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Mansur yavaşın anketini bile hazmedemeyip silen birinden bahsediyoruz. Ama omurga lazım.

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Haber YorumlarıUyanin:

Tuvalete her gittigimde ve sifonu her cektigimde sana olan reytinlerim yukselecek ritik..

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Bu böyle olmayacak at meydanında eski arenayı canlandırın. Atın bunları arenaya eğlenelim. Böyle üslubu bozuk tartışmalarla huzurumuz kaçıyor. On yıl önce Endülüs'ün eğlence şaşaa dönemindeyiz diyordum. Şimdi Bizans'ın çürümüş, kokuşmuş kahpeliklerin kol gezdiği dönemindeyiz

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