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Rönesans davasında tutuklu sanık duruşmada kalp krizi geçirdi

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Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daire satılan ve 6 Şubat depreminde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans davasında tutuklu sanık ve şirket ortağı Bülent Seküçoğlu, duruşma sırasında kalp krizi geçirdi. Seküçoğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve duruşmaya ara verildi. Davada 4'ü tutuklu, 1'i firari, 8 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

HATAY'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daire satılan ve 6 Şubat depreminde 269 kişiye mezar olan Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans davasında 4'ü tutuklu, 1'i firari, 8 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Davanın duruşmasında tutuklu sanık, şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu kalp krizi geçirdi. Duruşmaya ara verildi.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans'ta Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu resmi rakamlara göre 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

Yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K., inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.

Haklarında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen 4'ü tutuklu, 1'i firari, 8 sanığın yargılanmasına Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun savunmasını yaptığı sırada şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu kalp krizi geçirip yere yığıldı. Duruşma salonuna çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Seküçoğlu'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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