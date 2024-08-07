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2 doktor gözaltında! Romanya'da bir hastanede dört günde 17 hasta hayatını kaybetti

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Romanya'daki başkenti Bükreş'te bir hastanede 4 gün içerisinde 17 hasta hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında 2 doktor, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Doktorların yoğun bakımda kan basıncını muhafaza etmek için kullanılan bir ilacın dozunu ani şekilde düşürerek hastaların ölümüne neden olduğu iddia ediliyor.

Romanya'da bir hastanede dört gün içerisinde 17 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 doktor, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

DÖRT GÜNDE 17 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Sfantul Pantelimon Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde dört gün içerisinde 17 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından bir hastane çalışanının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 2 kadın doktor, hastanenin yoğun bakım ünitesinde durumu kritik olan 54 yaşındaki bir hastaya verilen noradrenalin dozunu azaltarak hastanın ölümüne neden oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Yetkililer ayrıca, verdiği ifadede yalan söylediği anlaşılan bir hemşirenin de gözaltına alındığını duyurdu.

"KAN BASINCINI KORUYAN İLACIN DOZUNU ANİ ŞEKİLDE DÜŞÜRMÜŞLER"

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "2 doktor, yoğun bakımda kan basıncını muhafaza etmek için kilit önemde olan noradrenalin dozunu ani bir şekilde düşürmek suretiyle bir plan tasarlayıp uygulamış ve bu şekilde yoğun bakıma ihtiyaç duyan fakat sanıkların hayatta tutulmamaları gerektiğini düşündükleri hastaların ölümlerini tetiklemişlerdir" denildi.

HASTANE MÜDÜRÜNÜN İSTİFASI İSTENDİ

İncelemeler çerçevesinde savcılar ve polis memurları, sağlık çalışanlarının evlerinde arama yaparak, bilgisayarlarına ve medikal kayıtlara el koydu. Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rafila ise Sfantul Pantelimon Hastanesi Müdürü Dr. Bogdan Socea'nın istifasını talep etti. Gelişmelerin ardından Socea, bunun bir onur meselesi olduğunu ifade ederek, istifasını sunacağını açıkladı.

Soruşturmada hastalara noradrenalin enjekte eden cihazların belirli hastalara tahsis edilmediği, ihtiyaç üzerine bir hastadan diğerine nakledildiği ve bu hareketlerin kayıtlarının tutulmadığı ifade edilerek, cinayet kastını ispat etmenin zor olduğu belirtildi. Avrupa Birliği'nin en az gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip olan Romanya'da devlet, son 30 yıl içerisinde sadece bir hastane inşa etmek ve AB'de sağlığa en az bütçe ayıran ülke olmakla eleştiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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