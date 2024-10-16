Üye Girişi
Haberler

Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı. Yapılan ilk incelemede darp ve silah izine rastlanmadı.

Van'da 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde cesedinin bulunması ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Genç kızın kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği öğrenildi. Bugün memleketi Diyarbakır'da toprağa verilen Kabaiş'in ön otopsi raporu da çıktı.

Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı

DARP VE SİLAH İZİ YOK

CNN Türk'te yer alan habere göre; yapılan ilk incelemede darp ve silah izine rastlanmadı. Ön otopsi raporundan elde edilen bulgular İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı

"KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER"

Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılan genç kızın ağabeyi ise kardeşinin sudan korktuğunu belirterek "Kardeşimi öldürdüler" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Van Gölü 3-sayfa Asayiş Sağlık Güncel Otopsi Hukuk Van

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

 Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

Kamuya binlerce personel alımı yapılacak
Real Madrid tecavüzle suçlanan Mbappe'yi sildi, biz Atakan'a pasta üflettik

İspanyollar sildi, biz pasta üflettik
500

Yorumlar (6)

Fırat Soylu:

Güzel kızım. Rabbim merhameti ile muamele eylesin.

58
0
yanıtYanıtla
ciziri :

mekanı cennet olsun

48
2
yanıtYanıtla
Salih Aslan:

Allâh rahmet eylesin inşallah ailesine sabır versin

38
0
yanıtYanıtla
Kezban K.:

Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin

12
0
yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

Devletin hiçbir raporuna güven kalmamıştır.

0
0
yanıtYanıtla
FONCUSAVAR:

Bir ademoğlu olarak dünyaya geldi, bir ademoğlu olarak göçüp gitti. Allah katında Küğrt, Arap Türk olmasını hiç bir ehemniyeti yok.. Önce Ademoğlu İnsan olun. Aynı gemide yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ELAZIĞ'DA DEPREM! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Deprem merkez üssü neresi? DİYARBAKIR'DA DEPREM! Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Diyarbakır'da nerede deprem oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem ne zaman, nerede oldu? Deprem hissedildi mi? 01 nerenin plakası? 01 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.