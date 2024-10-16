Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı

Van'da 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde cesedinin bulunması ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Genç kızın kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği öğrenildi. Bugün memleketi Diyarbakır'da toprağa verilen Kabaiş'in ön otopsi raporu da çıktı.

DARP VE SİLAH İZİ YOK

CNN Türk'te yer alan habere göre; yapılan ilk incelemede darp ve silah izine rastlanmadı. Ön otopsi raporundan elde edilen bulgular İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

"KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER"

Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılan genç kızın ağabeyi ise kardeşinin sudan korktuğunu belirterek "Kardeşimi öldürdüler" şeklindeki sözleri dikkat çekti.