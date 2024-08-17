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Rock efsanesi Doug Clifford'ın oğlu, eski kız arkadaşını öldürmek şüphesiyle tutuklandı

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Ünlü rock müzisyeni Doug Clifford'ın oğlu Brent Clifford, eski kız arkadaşı Patricia Portella-Wright'ın cinayetiyle tutuklandı. Ayrıca William Andrews'un ölümüyle de ilişkilendiriliyor. Placer İlçesi Cezaevi'nde tutulan Brent'in kefaletle serbest kalma hakkı yok. Suçlu bulunursa 25 yıl ile ömür boyu hapis arasında ceza alabilir. Baba Doug Clifford, Creedence Clearwater Revival'ın kurucularından ve Rock & Roll Onur Listesi'nde yer alan tanınmış bir davulcudur.

Rock efsanesi Doug Clifford'ın oğlu Brent Clifford (55), eski kız arkadaşını öldürmek şüphesiyle tutuklandı ve başka bir cinayette de şüpheli olarak adı geçti.

Brent, Çarşamba günü kimlik hırsızlığı suçlamasıyla tutuklandı. Perşembe günü ise, eski kız arkadaşı Patricia Portella-Wright'ın (48) cesedinin bulunmasıyla cinayet suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Portella-Wright, 4 Ağustos'ta kaybolmuştu.

Polis, cinayetin motifini açıklamadı ancak "açık bir şekilde kötü niyetli bir eylem olduğunu" belirtti.

Brent ayrıca, Nevada'da birkaç gün sonra işlenen başka bir cinayetle ilgili olarak da aranıyordu. William Andrews (68) adlı bir adam, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Andrews'un cesedi, Portella-Wright'ın cesedinden yaklaşık 42 kilometre uzakta bulundu.

Soruşturmacılar, Brent'in Andrews'u ziyaret ettiğine ve arabasını çaldığına inanıyor.

Şüpheli şu anda Placer İlçesi Cezaevi'nde tutulmakta ve kefaletle serbest bırakılma hakkına sahip değil. Portella-Wright'ın cinayetinden suçlu bulunursa 25 yıldan ömür boyu hapse kadar bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

Brent'in babası Doug Clifford, Creedence Clearwater Revival'ın kurucu davulcusu ve Rock & Roll Onur Listesi'nde yer alan ünlü bir müzisyendir. Doug, oğlunun tutuklanması veya cinayet suçlamaları hakkında henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Rock efsanesi Doug Clifford'ın oğlu, eski kız arkadaşını öldürmek şüphesiyle tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri 3-sayfa Baba Suç 3.Sayfa Yaşam Haberler

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