Rize'de Meydana Gelen Deprem Trabzon'da da Hissedildi
Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Trabzon'un Of ve Araklı ilçelerinde de hissedildi. Deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Rize'deki deprem Trabzon'un ilçelerinde de hissedildi... Deprem anı kamerada
TRABZON - Rize'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Trabzon'un Rize'ye yakın ilçelerinde de hissedildi.
Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Trabzon'un Of ve Araklı ilçelerinde de hissedilen deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı. Of ilçesinde koltuk değneği yardımıyla yürüyen bir vatandaş otomobile bindiği sırada depreme yakalandı. Sarsıntının etkisiyle ne olduğunu anlamaya çalışan yaşlı adamın etrafa baktığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.