Rize'de Mevlit Yemeğinden Zehirlenme Vakası: 94 Kişi Hastanelik Oldu

Rize'de Mevlit Yemeğinden Zehirlenme Vakası: 94 Kişi Hastanelik Oldu
Güncelleme:
Rize'nin Muradiye beldesinde bir mevlit yemeği sonrası 94 kişi tavuk zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda numuneleri üzerinde inceleme başlattı.

Rize'nin Muradiye beldesinde bir vatandaşın çocuğu için okuttuğu mevlitte 94 kişi yedikleri tavuktan zehirlendi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Muradiye beldesi Delihasan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir vatandaşın çocuğu için okuttuğu mevlitte dağıtılan yemeği yiyen 94 kişi tavuktan zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayetleriyle ildeki hastanelere başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak, inceleme başlatıldı.

Rize Valiliği: "Konu, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir"

Rize Valiliği tarafından olayla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zehirlenen hastalarımızın genel durumları iyi olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta ve süreç yakından takip edilmektedir. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak, laboratuvar incelemeleri başlatılmıştır. Konu, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte ve gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - RİZE

