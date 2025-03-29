Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Rize'de Kamyonet Çay Bahçesine Uçtu

Rize'de Kamyonet Çay Bahçesine Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de, arkadan gelen bir araca yol vermek isteyen kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çay bahçesine uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'de arkasından gelen araca yol vermek isteyen kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çay bahçesine uçtu.

Kaza, Rize merkez Karadeniz Sahil Yolu, Balıkçılar köyü mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine giden 53 FR 439 plakalı kamyonetin sürücüsü S.A., arkasından gelerek kendisini sollamak isteyen araca yol vermek istedi. Bu esnada kontrolden çıkan kamyonet, yolun kenarında bulunan kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet bu kez çay bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü S.A. kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.