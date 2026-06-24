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Rize'de kamyonetin çarpıp kaçtığı kadın hayatını kaybetti

Rize'de kamyonetin çarpıp kaçtığı kadın hayatını kaybetti
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Rize Merkez'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 33 yaşındaki Demet Yıldız'a kamyonet çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, kadın kaza yerinde hayatını kaybetti. Polis soruşturma başlattı.

Rize'de kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Kaza Rize Merkez Eminettin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bu akşam 18.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan karşıya geçmeye çalışan Demet Yıldız (33) isimli kadına plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen açık kasalı kamyonet araç çarparak kaza yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolüyle Yıldız'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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