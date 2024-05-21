Rize'de husumetli olduğu şahsı vurarak olay yerinden kaçan 2 şüpheli yakalandı

Rize'de husumetli olduğu şahsı vurarak olay yerinden kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde 18 Mayıs saat 22.00 sıralarında Z.E.Ş isimli şahıs, arkadaşı E.Ç. ile beraber, husumetli olduğu O.S. isimli şahsın sahip olduğu bungalova gelerek şahsı ateşli silahla yaralayarak olay yerinden motosikletle kaçtı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. O.S. 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma tarafından kurulan özel ekip vasıtasıyla silahla yaralama olayının failleri en kısa sürede tespit edildi. Olay yeri incelemesi ile olay mahallindeki deliller toplanarak, olay mahalli ve çevresindeki güvenlik kameraları incelendi. Olayın şüphelileri Z.E.Ş. ve E.Ç. titizlikle yürütülen çalışmalar sonrasında yakalandı. Z.E.Ş. ve E.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - RİZE