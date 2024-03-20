Rize'de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı
Rize merkezdeki Mermerdelen Mahallesi'nde gündüz vakti silahlı çatışma çıktı.
4 KİŞİ YARALANDI
Merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde öğle saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.
POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatırken yaralıların akıbeti ise bilinmiyor.