Rize'de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı

Rize merkezdeki Mermerdelen Mahallesi'nde gündüz vakti silahlı çatışma çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde öğle saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatırken yaralıların akıbeti ise bilinmiyor.