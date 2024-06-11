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Rize'de Fırtına Deresi'ne giren Kur'an kursu öğrencileri akıntıya kapıldı: 2 ölü

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'ne giren Kur'an kursunda okuyan 6 öğrenci akıntıya kapıldı. Feci olayda 4 öğrenci kurtulurken arama kurtarma ekipleri 2 öğrencinin cansız bedenine ulaştı.

Rize Ardeşen'de serinlemek için öğrencilerin serinlemek için Fırtına Deresi'ne girmesi faciayla bitti. Dereye giren 6 öğrenciden dördü sağ kurtulurken ikisinin ise cansız bedeni bulundu.

AKINTIYA KAPILDILAR

Fırtına Deresi'ne giren Tulunoğlu Dursun Efendi Erkek Kur'an kursunda okuyan 6 öğrenci deredeki akıntıya kapıldı. Öğrencilerden ikisi kendi imkanlarıyla akıntıdan sağ kurtuldu. Çevredekiler de 2 öğrenciyi kurtardı.

2'SİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Derede kalan 2 öğrenci için AKUT, AFAD ve JAK seferber oldu. Yapılan arama neticesinde 2 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ardeşen Fırtına AFAD Akut Rize Güvenlik Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Özcan Özcan:

KURAN KURSU MERKEZİ NE YA TÜM DİYANETİ TOPLA BİR ASPİRİN KADAR FAYDASI YOK

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Özcan Özcan:

HERKES KURANI TÜRKÇE OKUMALI BAŞTAN SONA.BU KİTABIN KUTSALLIĞI OKUYANA KADAR ARKADAŞ.VE BU GÜNE UYAN 2 SAYFASI VAR ÖN VE ARKA KAPAK.

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Sihirbazın Çırağı:

Çok ilginç, Kuran'ın herşeye gücü yettiği söylenen tanrısı tüm yalvarmalarına rağmen müdahale etmemiş mi ya da yanlış ayeti mi okumuşlar; yanlış esma ile mi seslenmişler ? Şimdi bunu okuyan müslümanlar dereye düşene Allah bile yardım etmiyor demezler mi ?

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Özcan Özcan:

YA KARDEŞİM SEN DE AYIN YARILDIĞINA BALIĞIN KARNINDA İNSAN YAŞADIĞINA İNANAN İNSANLARI UYANDIRMAYA ÇALIŞIYORSUN.MÜSLÜMANI UYANDIRMAK ÖLÜYÜ DİRİLTMEKTEN DAHA ZOR.

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Murat DOĞAN:

inanmıyor olabilirsiniz ama saygı duyun

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Özcan Özcan:

MURAT KÜFÜRMÜ ETTİK HAKARETMİ ETTİK?KURAN,İSLAM BİZLERE SAYGI DUYMUYOR AMA BEN DUYUYORUM.

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Hakan Yıldırım:

Toprağın altına girince anlarsın neden yaratıldığını şuan ne desek olmuyor senin dinin sana benim dinim bana

yanıt0
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Bilal Erik:

demeyiz kader imanın şartı.Kur'an Müslümanların kitabı ve muhatabı siz değilsiniz!

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