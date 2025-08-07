Rize'de Çay Toplayan Kadına Teleferik Düştü

Rize'de Çay Toplayan Kadına Teleferik Düştü
Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay toplarken üzerine ilkel teleferiğin taşıyıcı kısmı düşen A.V. yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize'de çay topladığı sırada üzerine ilkel teleferiğin taşıyıcı kısmı düşen kadın yaralandı.

Olay Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Köyü, Esentepe Köyü'nde yaşandı. Çay toplayan A.V. isimli kadının üzerine üstünden geçen ilkel teleferiğin taşıyıcı kısmı düştü. Yaralanan kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay Afad, Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Olay yerine giden AFAD ekipleri tarafından bulunduğu bahçeden sedye ile taşınarak çıkartılan A.V. sağlık ekiplerine teslim edildi. A.V. burada kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - RİZE

