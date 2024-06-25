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Rize'de bir garip olay! Bisikletini banka kapısına kilitledi, personel içeride mahsur kaldı

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Rize'de bir bankanın önünde ilginç bir olay yaşandı. Akşamüstü saatlerinde bir kişi, bisikletini özel bir bankanın kapısına kilitleyerek oradan uzaklaştı. Mesaisi biten ve bankadan çıkmaya hazırlanan personel ise bankada mahsur kaldı. Yaklaşık bir saat boyunca içeriden çıkamayan personel sonunda kilidi kırıp kapıyı açabildi. O anları kayda alan bir vatandaş da "İlginç olay, ancak bu Rize'de olur. Başka yerde yaşayamam." dedi.

Rize'de bir kişinin çalınmaması için banka kapısına kilitlediği bisiklet nedeniyle içeride bulunan personel mahsur kaldı. Bisikletin sahibine ulaşamayan banka personeli, kilidi kırarak kapıyı açabildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde yer alan özel bir bankada meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, çalınmasından endişe ettiği bisikletini bankanın cam kapı koluna kilitledi. Kimliği belirsiz kişi bisikletini bırakıp, kapalı sandığı bankanın çevresinden uzaklaşırken, içeride çalışan personel dışarı çıkamadı. Mesaisi biten banka personeli, çevredekilerden yardım isterken, yaklaşık 1 saat boyunca bankada mahsur kaldı.

BANKA PERSONELİ, KİLİDİ KIRARAK KAPIYI AÇMAK ZORUNDA KALDI

Bisikletin sahibine ulaşamayan banka personeli, kilidi kırarak kapıyı açabildi. Bisikletin banka kapısına kilitlendikten sonra yaşananlar da çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

"ANCAK RİZE'DE OLUR"

Görüntüde; bankadaki görevlinin dışarı çıkmak için kapıyı araladığı, ancak başarılı olamadığı yer alırken, o anları kayda alan kişinin de "İlginç olay, ancak bu Rize'de olur. Başka yerde yaşayamam. Bankayı kapalı bilen şahıs, bisikletini sağlama aldığı sandı ama bankadaki çalışanlar içeride mahsur kaldı." dediği duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Banka Rize 3.Sayfa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Buğra Er:

KARADENİZ İNSANIMIN KOMİK HALLERİ :) BANKANIN KAMERALARINA GÜVENDİ EN GÜVENLİ YER BURASI DEDİ BENCE EEE TABİ AKSAM SAATİ OLUNCADA CIKMISLARDIR DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜR GARİBİM

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