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Rize'de deprem esnasında camide yaşananlar kameraya yansıdı

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Rize'de deprem vatandaşları paniğe sevk ederken il genelinde de güvenlik kameralarına yansıdı. Bir camide kameralara yansıyan görüntülerde, vatandaşların sarsıntı esnasında kapıya doğru koştukları görüldü. Depremin kısa sürmesinin ardından dışarı çıkmaya çalışanlar vazgeçerek saflarına geri döndü.

Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem şehrin çeşitli bölgelerinde güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin sarsıntısı kısa sürede vatandaşlar panikle bulunduğu yerlerden dışarıya çıktı.

CEMAAT ÖNCE KAÇTI, SONRA SAFLARA DÖNDÜ

Bazı işletmelerde tezgahtaki ürünler yerlere düşerken Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ise cemaat sarsıntının başlamasıyla camiyi boşaltmak için birbiriyle yarıştı. Depremin kısa sürdüğünü fark eden cemaat camiden çıkmaktan vazgeçerek saflarına geriye döndü.

PANİK ANLARI KAMERADA

Kapıda oluşan izdiham ise güvenlik kameralarına yansıdı. Rize Merkez'e bağlı Ambarlık köyünde ise çay ocağında sohbet eden vatandaşlar deprem sarsıntısıyla bir anda oturdukları yerden fırladı. Vatandaşların korku ve paniği güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de deprem esnasında camide yaşananlar kameraya yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAkıllı olmalıyız:

Namazı bozmayanlara helal olsun iyi bişey mi kötü mü bilemedim

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

deprem bikac saniye sürmeseydi imana olan güven bitmişti, bikac saniye sürdü herkes geri dönüş yaptı allah da bunu yedi yani la havle:D

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