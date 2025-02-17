Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Bir taksici, aracına binen kadın yolcusuyla yaşadığı ilginç diyaloğu sosyal medyada paylaşarak gündem oldu. Yolculuk sırasında kadın, taksiciye "Evimin kapısı açılmıyor, yardım eder misin?" diyerek evine davet etti.

"BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK"

Videonun altına "Bunun adı rezillik", "Ne günlere kaldık", "Başımıza taş yağacak", "Pes artık diyorum", "Her gün yeni bir rezilliğe şahit oluyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.