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Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

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Bir taksici, kendisini evine davet eden kadın yolcuyla arasında geçen diyalogları yayınladı. Görüntülerde kadının ücreti ödedikten sonra taksiciyi "Kapım açılmıyor, yardım eder misin?" diyerek evine çağırdığı duyuluyor.

Bir taksici, aracına binen kadın yolcusuyla yaşadığı ilginç diyaloğu sosyal medyada paylaşarak gündem oldu. Yolculuk sırasında kadın, taksiciye "Evimin kapısı açılmıyor, yardım eder misin?" diyerek evine davet etti.

"BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK"

Videonun altına "Bunun adı rezillik", "Ne günlere kaldık", "Başımıza taş yağacak", "Pes artık diyorum", "Her gün yeni bir rezilliğe şahit oluyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıEmiliano Azad:

Rezillik falan yok. Kadının cinsel ihtiyaçları olamaz mı? İnsanlar yeterince sevişmediği için nefret dolu bir topluma dönüştük zaten.

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

yaşasın laiklik yaşasın cumhuriyet

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Haber Yorumlarımhmt Asln:

Bunun kurgu olduğunu akıl edemiyormusunuz

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Haber Yorumlarıcihan güler:

yola çöp atılamaz hemen camdan çöp atıyorsun

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

o nefret ettiğiniz laikliklik diyorsun ya, 25 sene öncesinde hersey daha güzeldi. edep vardi, saygı vardı. çocukluğumda hatırlıyorum kadınlar dışarıda sigara icmezdi, elbiseleri çok normaldi. gençler saygiliydi, büyüklerimize hep hürmet edilirdi. Ne olur bir dusununun, hatirlamiyorsaniz Aile büyüklerinize sorun. nasıldı Babacım eski örf adetler diye. Ne zaman bozuldu biliyormusun 25 sene içerisinde. eskiye bok atmak yerine, o babalarının, annelerinin, dedelerinin gençliğini hatırla. o saf günleri hatırla. o günlerde laiklik vardı, şimdide. daha temiz olan hangi hükumete bozuldu, Bir düşün, Bir anla, biraz oku ey güzel ülkemin güzel insanlari

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Haber YorumlarıGhostyEis:

ablamızın kapısı açıldı mı onuda görseydik bari

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Haber YorumlarıVatandaşın Biri:

Kapısı sıkışmış size ne :) çocukta acıverseymiş :))

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Haber Yorumlarıugur:

bence videodaki tek iğrençlik taksicinin çöpü camdan yere fırlatması.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Adam bir anlık şeytana uysa...gitti namusu...

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Haber Yorumlarıumut mergen:

BEN AÇARIM KAPINI CANIM

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