Üye Girişi
Haberler

Reyhanlı'da 1 haftada 3. ceset: Hepsi su kanalından çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Hatay Reyhanlı'da su kanalı içerisinde bir ceset bulundu. Kimliği belirlenemeyen erkek şahsın cesedi olay yerindeki inceleme sonrasında morga kaldırılırken aynı su kanalında bir hafta içinde 2 ceset daha bulunmuştu.

Hatay'a bağlı Reyhanlı ilçesinde su kanalı içinde bir erkek cesedi bulundu. Kimliğinin tespiti için çalışmalar başlatılan ceset, son bir haftada kanalda bulunan 3. ceset oldu.

Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahallesi'nde yaşanan olayda Asi Nehri tahliye kanalında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DAHA ÖNCE 2 CESET BULUNMUŞTU

Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarm a ekiplerinin sulama kanalında bulduğu kimliği belirlenemeyen erkek şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Bulunan cesetle birlikte son bir haftada Reyhanlı ilçesinde su kanalları içerisinde bulunan 3. ceset oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asi Nehri Hatay Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İnstagram çöktü mü? SON DAKİKA! 19 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Ankara'da taksiye ne kadar zam geldi? 2024 ANKARA TAKSİ ÜCRETLERİ! Ankara taksi indi ücreti kaç TL? Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kim, ne iş yapıyor? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve kariyeri! Görüldü atmak günah mı? Görüldü atmak, geç yazmak, cevap vermemek günah sayılır mı? SURVİVOR KİM ELENDİ: 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Alper Gezeravcı neden uzaya gidiyor? Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak? Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metro istasyonunda çalışma mı var, ne zaman açılacak? Açık lise sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim lise sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? Alper Gezeravcı neden uzaya gitti? Alper Gezeravcı'nın görevi nedir? Karnemi nereden görebilirim? Karne notları nereden, hangi siteden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? SON DAKİKA AKOM UYARDI! Hafta sonu kar var mı? 20-21 OCAK HAVA DURUMU! Cumartesi, pazar günü kar yağacak mı? Alper Gezeravcı evli mi? Alper Gezeravcı eşi kim, sevgilisi kim? Alper Gezeravcı kimdir? 19 Ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, bu akşam kandil mi? 2024 dini günler takvimi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title