Reyhanlı'da 1 haftada 3. ceset: Hepsi su kanalından çıktı

Hatay'a bağlı Reyhanlı ilçesinde su kanalı içinde bir erkek cesedi bulundu. Kimliğinin tespiti için çalışmalar başlatılan ceset, son bir haftada kanalda bulunan 3. ceset oldu.

Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahallesi'nde yaşanan olayda Asi Nehri tahliye kanalında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DAHA ÖNCE 2 CESET BULUNMUŞTU

Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarm a ekiplerinin sulama kanalında bulduğu kimliği belirlenemeyen erkek şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Bulunan cesetle birlikte son bir haftada Reyhanlı ilçesinde su kanalları içerisinde bulunan 3. ceset oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.