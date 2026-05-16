Park halindeki araca çarparak mopedden yere savrulan biri çocuk 2 kişi, sürücünün dikkatiyle ezilmekten kurtuldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde elektrik 3 tekerlekli moped, park halindeki araca çarptı ve yola savrulan biri çocuk 2 kişi arkada seyreden aracın sürücüsünün dikkatiyle ezilmekten kurtuldu.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Seyir halinde ilerleyen 5 kişinin olduğu 3 tekerli moped sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı. Otomobile çarpmanın etkisiyle bir çocuk ve bir kadın mopedden yere savruldu. Kaza esnasında mopedin arkasında seyreden aracın sürücüsünün dikkatiyse çocuk ve kadını ezilmekten kurtardı. Elektrik mopedin park halindeki araca çarptığı ve çarpma esnasında 2 kişinin yola savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Park halindeki aracın sahibinin gelmemesi üzerine moped sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Kaza anını anlatan Sedat Sakin, "Kısa zaman önce iş yerimin önünde otururken bir kadın, elektrikli 3 tekerli mopedle kalabalık şekilde giderken park halinde duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosikletin lastiği patlayınca emniyet kemeri takılı olmayan biri kadın diğeri çocuk yola savruldu. Elektrik motosiklette 3 çocuk vardı ve çok korktular. Park halindeki aracın sürücüsü gelmeyince kadın elektrik motosikletiyle yoluna devam etti" ifadelerini kullandı. - HATAY

