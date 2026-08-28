Reyhanlı'da Market Yangını: Can Kaybı Yok
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir markette yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İş yeri yangında zarar gördü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan markette yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında iş yeri zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı