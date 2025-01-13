Reyhanlı bombalı saldırısında oğlunu kaybeden acılı baba Diken: 'Her yakalanan bizi bir nebze de olsa sevindiriyor ve onların bir an önce cezalarını...

Reyhanlı bombalı saldırısında oğlunu kaybeden acılı baba Diken: "Her yakalanan bizi bir nebze de olsa sevindiriyor ve onların bir an önce cezalarını çekmesini istiyoruz"

Reyhanlı Bombalı Saldırısının failerinden olan Muhammed Dip Koralı'nın yakalanmasına şehit ailelerinden buruk sevinç

Reyhanlı Bombalı Saldırısında Oğlunu Kaybeden Baba Ahmet Tuna: "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve biz eminiz ki geri kalan 6 firaride yakalanacak"

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişi hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili olan terörist Muhammed Dip Koralı'nın yakalanmasının ardından, saldırıda yakınlarını kaybeden aileler, her yakalanan bizi bir nebze de olsa sevindiriyor ve onların bir an önce cezalarını çekmesini istediklerini belirtti.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bombalı saldırının faillerinden olan terörist Muhammed Dip Koralı, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda yakalandı. Bombalı saldırının faillerinden Koralı'nın uluslararası düzeyde kırmızı bültenle, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi. Saldırıda yakınlarını kaybeden acılı baba Mustafa Diken, her yakalanan bizi bir nebze de olsa sevindiriyor ve onların bir an önce cezalarını çekmesini istediklerini söyledi.

"Her yakalanan bizi bir nebze de olsa sevindiriyor ve onların bir an önce cezalarını çekmesini istiyoruz"

Reyhanlı patlamasında oğlunu kaybeden acılı baba Mustafa Diken, "Ben oğlum Mehmet Ali Diken'i kaybettim. Oğlum evli 2 çocuk babasıydı. Çocukları öksüz kaldı. Bu durum tüm ailemizi üzüntüye soktu ve bu üzüntümüz hal devam etmektedir. 11 Mayıs'ın bir daha gelmesini istemiyoruz. Hatırladıkça içimiz parçalanıyor. Devletimiz ve istihbaratımız güçlüdür. 6 firari kaldı ve onlarda yakalanacaklar. 6 firarinde yakalanması da uzun sürmeyecek. Suriye'nin parçalanmasıyla bunlar açıkta kaldı. Bunların en kısa zamanda yakalanacaklarına inanıyorum. Her yakalanan bizi bir nebze de olsa sevindiriyor. Onların bir an önce cezalarını çekmesini istiyoruz" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve biz eminiz ki geri kalan 6 firaride yakalanacak"

11 Mayıs 2013 günü bize cehennemi yaşattıklarını ifade eden Ahmet Tuna, "11 Mayıs 2013 yılında saat 2'de Reyhanlı'nın kalbine bomba atıldı. Bu saldırıda 53 insan hayatını kaybederek şehit oldu ve 200'e yakın yaralı verdik. Gerçekten o günü unutmak istiyoruz. O gün bize cehennemi yaşattılar. Dün gece saldırının faillerinden biri de yakalandı. Saldırı faili olan Muhammed Dip Koralı denilen terörist, MİT Başkanlığının ile Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerin yaptığı operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Firari kaçaktı. 7 firarilerdi ve 6 firari kaldı. Bunların yakalanmasına seviniyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyetine güveniyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Biz eminiz ki geri kalan 6 firaride yakalanacak. Suriye'deki diktatörden sonra kaçacak yerleri kalmadı. Yakalanacaklar ve Türkiye'ye gelip hesap verecekler. 53 şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Ben oğlumu kaybettim. Bu yüzden yapılan her eylem ve her teröristin yakalanması tüm şehit ailelerimizi sevince boğuyor" ifadelerini kullandı.