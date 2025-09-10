Haberler

Restoranda Garsona Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Restoranda Garsona Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir restoranda işe alınmadığı için tartıştığı garsonu tabancayla vurarak yaralayan 17 yaşındaki A.K. tutuklandı. Olayın ardından yaralı garsona ilk müdahale yapılırken, şüpheli motorize yunus ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'da restoranda işe alınmayınca tartıştığı garsonu tabancayla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce restorana garsonluk için başvuran A.K. (17), olumsuz yanıt alınca iş yerindeki çalışanlara husumet güttü. Ruhsatsız tabancayla restorana giden A.K., tartıştığı garson Nizamettin Y.'ye (44) ateş açtı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Nizamettin Y.'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede araştırma yapan motorize yunus ekipleri, şüpheliyi yakın bir sokakta olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Nizamettin Y. ise taburcu edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'e milli takım sürprizi

Fatih Terim'e milli takım sürprizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.