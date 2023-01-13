Restorana kurşun yağdırmışlardı, Sinan Ateş cinayetinin zanlıları olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kar maskesiyle gelip bir otelin restoranına kurşun yağdıran ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan şüphelilerle ilgili yeni detaya ulaşıldı. Şüphelilerin, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katil zanlıları olduğu ortaya çıktı. Cinayetin organizatörlerinden "Dodo" lakaplı Doğukan Çep'in ifadesinde otele bir araçla başka birisini öldürmek amacıyla geldiklerini, başka kişilerin yaralandığını daha sonra öğrendiğini söylediği belirtildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindePelin Caddesi'nde bulunan bir otelde 11 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen olayda, yüzünde kar maskesiyle gelen şahıslar, tabanca ile otelin restoran bölümüne kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Nurgül Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Ambulanslara alınan yaralılardan Nurgül Ş., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer şahıs ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİNAN ATEŞ'İN KATİL ZANLILARI ÇIKTI

Olayı gerçekleştiren şahısların, Ankara'da uğradığı suikast sonrasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in katil zanlıları olduğu ortaya çıktı. Cinayetin organizatörlerinden "Dodo" lakaplı Doğukan Çep'in ifadesinde, olay günü otele bir araçla başka birisini öldürmek amacıyla geldiklerini, saldırıdan hemen sonra araca binerek kaçtıklarını, olayda başka kişilerin yaralandığını daha sonra öğrendiklerini söylediği ortaya çıktı.