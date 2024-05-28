Remal Tropikal Kasırgası Hindistan'da 23 Can Kaybına Yol Açtı
Güney Asya ülkesi Hindistan'ı vuran Remal Tropikal Kasırgası'nda can kaybı 23'e yükseldi. Kasırganın yol açtığı sağanak yağışlar sonucunda Mizoram eyaletinde bir taş ocağı çöktü ve 15 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Başbakanı, müdahaleyi zorlaştıran zayıf sinyal nedeniyle bilgi toplamanın güç olduğunu belirtti. Bangladeş'te ise kasırga nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.
Remal Tropikal Kasırgası'nın vurduğu Hindistan'da can kaybı 23'e yükseldi.
Güney Asya ülkesi Hindistan'ı vuran Remal Tropikal Kasırgası'nda bilanço artıyor. Kasırganın yol açtığı sağanak yağışların ardından Mizoram eyaletinin başkenti Aizawl'deki bir taş ocağı çöktü. Eyalet Başbakanı Lalduhoma, faciada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de mahsur kaldığını açıkladı. Lalduhoma, "Fırtına şu anda diniyor, ancak eyaletin birçok yerinde sinyal çok zayıf, bu da bilgi toplamayı ve müdahaleyi zorlaştırıyor" dedi. Eyaletteki okullar kapatılırken, halkın şiddetli yağış nedeniyle evde kalması istendi. Ülkenin farklı kesimlerinde kasırgaya bağlı diğer olaylarda 8 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 23'e yükseldi.
Bangladeş'te 10 can kaybı
Hızı saatte 135 kilometreye ulaşan kasırga, pazar gecesi Bangladeş'in güneyindeki Mongla Limanı ve Hindistan'ın Batı Bengal bölgesindeki Sagar Adaları çevresinden geçerek karaya ulaşmıştı. Bangladeş'te kasırga nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ