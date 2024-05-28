Remal Tropikal Kasırgası Hindistan'da 23 Can Kaybına Yol Açtı

Remal Tropikal Kasırgası'nın vurduğu Hindistan'da can kaybı 23'e yükseldi.

Güney Asya ülkesi Hindistan'ı vuran Remal Tropikal Kasırgası'nda bilanço artıyor. Kasırganın yol açtığı sağanak yağışların ardından Mizoram eyaletinin başkenti Aizawl'deki bir taş ocağı çöktü. Eyalet Başbakanı Lalduhoma, faciada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de mahsur kaldığını açıkladı. Lalduhoma, "Fırtına şu anda diniyor, ancak eyaletin birçok yerinde sinyal çok zayıf, bu da bilgi toplamayı ve müdahaleyi zorlaştırıyor" dedi. Eyaletteki okullar kapatılırken, halkın şiddetli yağış nedeniyle evde kalması istendi. Ülkenin farklı kesimlerinde kasırgaya bağlı diğer olaylarda 8 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 23'e yükseldi.

Bangladeş'te 10 can kaybı

Hızı saatte 135 kilometreye ulaşan kasırga, pazar gecesi Bangladeş'in güneyindeki Mongla Limanı ve Hindistan'ın Batı Bengal bölgesindeki Sagar Adaları çevresinden geçerek karaya ulaşmıştı. Bangladeş'te kasırga nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ