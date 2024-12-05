Üye Girişi
Haberler
Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama'da yaralandı

Esad'ın kaplanı vuruldu

 Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

Menbiç'te geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

 En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki rakam

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Rejinin "terör örgütü" hatırlatması Ahmet Hakan'ı sinirlendirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konuklarıyla Türkiye'nin yanı başındaki gelişmeleri değerlendiren Ahmet Hakan, rejinin hatırlatması sonrası sinirlendi. Suriye'deki son durumu değerlendiren Hakan, rejiden kulaklığına sürekli "HTŞ terör örgütü" uyarısı gelmesi sonrası tepki gösterdi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sinirlendiği anlar çok konuşuldu. Suriye'deki son durumun ele alındığı programda moderatör Ahmet Hakan rejiden kulağına "HTŞ için terör örgütü" ifadelerinin kullanılması uyarısı yapılmasına ve bu uyarının sık sık tekrar edilmesine öfkelendi.

"KAÇ KERE DİYELİM?"

Ahmet Hakan program devam ederken bir anda yüksek sesle tepkisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "İkide bir kulağıma 'terör örgütü' diyorsunuz. Biz de terör örgütü HTŞ diyoruz. Kaç kere diyelim?"

Rejinin
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

ABD şokta! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
img

ODTÜ'lü profesör 35 milyon lirasını kaptırdı! "Gençliğe Hitabe'yi okuyup ağladılar"
img

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVll. Murat:

Ahmet terör örgütü diyeceksin

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Demek ki, kulağa söylemek yetmiyor, enseyi de tokatlamak gerekiyormuşşş...

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Muhalifler dediğin zaman birilerinin bazı yerleri tutuşuyor ahmet, o yüzden dikkat edelim lütfen.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

bu adamın sunuculuğunda karşısındakilerin sanki kafası çalışmayan aptallarmış gibi soru ve cevap sistemi var.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Engelli araç ÖTV muafiyeti nedir? Engelli araç vergi muafiyeti kalktı mı, ne zaman kaldırılacak? 5 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman? GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? 5 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Aile Hekimleri Grevde! Sağlık ocakları grevde mi? 5 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Narin DNA sonucu ne, katil kim çıktı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.