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Bankadaki rehineleri kurtarmak için bilgisayar monitörünün içinden ateş edip soyguncuyu alnından vurdu

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ABD'de bir banka soygunu sırasında kaydedilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Üstünde bomba olduğunu belirtip 2 banka çalışanını rehin alıp birinin boğazına bıçak dayayan soyguncu, SWAT ekibinden bir keskin nişancı tarafından vuruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kurşunun bilgisayar ekranından geçerek soyguncunun alnına isabet ettiği görülüyor.

ABD'nin Florida eyaletinde Şubat ayında meydana gelen banka soygununda Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) ekibinden keskin nişancının, soyguncuyu vurduğu anların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde keskin nişancının bilgisayar ekranının arkasından atışı yaptığı görüldü.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Florida eyaletinde bir bankayı soyma girişiminde bulunan 36 yaşındaki Sterling Alavache, Şubat ayında üstünde bomba olduğunu belirterek kendisine parayı teslim etmiş olmalarına rağmen iki banka çalışanını rehin almış ve birinin boğazına bıçak dayamıştı.

Bankadaki rehineleri kurtarmak için bilgisayar monitörünün içinden ateş edip soyguncuyu alnından vurdu

KURŞUN BİLGİSAYAR EKRANINDAN GEÇTİ

Olay yerine gelen SWAT ekibinden bir keskin nişancı, kurşun bilgisayar ekranının içinden geçecek şekilde soyguncuyu hedef alarak ateş etti. Alavache alnından vurularak ölürken rehineler sağ salim kurtarıldı. Polis, olayın kamera kayıtlarını 8 Haziran'da paylaştı.

Bankadaki rehineleri kurtarmak için bilgisayar monitörünün içinden ateş edip soyguncuyu alnından vurdu

Bankadaki rehineleri kurtarmak için bilgisayar monitörünün içinden ateş edip soyguncuyu alnından vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Bilgisayar Florida Banka 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

İbrahim Üker:

tertemiz bi operasyon öyle adamı besleyip ne yapacaklar

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Mehmet Turker:

Berbat bir operasyon. Bilgisayar ekranının içinden geçerek giden kurşunun hedef sapmasına maruz kalarak soyguncu yerine rehineyi öldürmesi olasılığı da vardı. Yapılan çok riskli bir iş. Çok şanslıymış ki nişancı polis; risk gerçekleşmemiş, doğru kişi vurulmuş.

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Aydoğan Kalyoncu:

Bir insanın malına yada canına kast eden birinin yaşaması gereksiz Abd bu konuda affetmiyor bizde suç işleyenlar 30 sabıka kaydı ile suç işlemeye devam ediyor

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