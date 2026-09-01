Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Girdi: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak refüje giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T. idaresindeki 06 BAG 420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje girdi. Kazada sürücü R.T. ile araçta yolcu olarak bulunan G.H., K.A. ve R.H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı